Посол РФ: филиал МГУ в Душанбе играет огромную роль в подготовке кадров для Таджикистана

ДУШАНБЕ, 9 июля. /ТАСС/. Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов заявил, что филиал Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Душанбе играет огромную роль в подготовке кадров для республики. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении российского диппредставительства в Душанбе.

"Лякин-Фролов, подчеркнув значимость филиала МГУ как одного из флагманов российского образования в Таджикистане, играющего огромную роль в подготовке национальных кадров, обратился к выпускникам с напутственными словами и пожеланиями успехов в будущем", - сообщило посольство по итогам торжественной церемонии вручения дипломов бакалавра выпускникам филиала МГУ, прошедшей с участием российского дипломата.

Посол подчеркнул, что "главное теперь - это не останавливаться на достигнутом, правильно использовать и преумножать полученные в ВУЗе знания, а также не забывать университетские года, наполненные как учебой, так и дружбой и интересными событиями".

Филиал МГУ в Душанбе был образован в 2009 году по указу президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Это стало знаковым событием в деле подготовки специалистов современной формации, которые востребованы во всех сферах. Ежегодно вуз выпускает до 100 выпускников по различным специальностям. Одной из отличительных особенностей филиала является то, что порядка 70% его профессорско-преподавательского состава состоит из ученых МГУ, а 30% - из числа опытных преподавателей Таджикистана.