В СФ разработают проект, запрещающий штрафовать инвалидов за парковку не на спецместах

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике разработает законопроект о невзимании штрафов с водителей-инвалидов, которым приходится парковаться не на специально выделенных для них по квоте местах. Соответствующее поручение на заседании комитета во вторник дал его председатель Валерий Рязанский.

Проблему поднял на заседании сенатор Владимир Круглый. По его словам, зачастую водителям-инвалидам не хватает квоты в 10%, они вынуждены оставлять автомобиль на обычных парковочных местах. По словам сенатора, за это водителям-инвалидам приходят штрафы, которые "практически невозможно оспорить"

"Тогда вам нужно заняться этой темой серьезно и посмотреть, в какой из разделов КоАП РФ надо вносить соответствующие изменения, которые либо подвигнут органы местной власти к пересмотру квоты, либо к невзиманию штрафов с водителей-инвалидов в ряде случаев", - сказал Рязанский.

Он добавил, что законодательные изменения, которые освободят водителей-инвалидов от подобных штрафов, заставят власти субъектов РФ задуматься над увеличением квот на парковочные места в определенных сегментах города или региона.

"Если они один раз не взяли штраф, второй раз не взяли штраф, они будут задумываться над увеличением квоты на парковочные места для инвалидов в данном сегменте. Может, там медицинский центр или центр социальных услуг расположены. А в тех местах, где инвалиды не останавливаются, наоборот, уменьшить до 5%", - предложил Рязанский.