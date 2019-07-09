Расходы на Форум регионов РФ и Белоруссии составят почти 9,7 млн рублей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Расходы на организацию и проведение VI Форума регионов России и Белоруссии, который пройдет с 16 по 18 июля в Санкт-Петербурге, составят 9 млн 686 тыс. рублей, из которых чуть более 5 млн предусмотрено на питание участников форума. Соответствующая смета расходов была согласована комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности на заседании во вторник.

По словам зампреда комитета по регламенту Владимира Полетаева, в работе форума примут участие 700 человек. При этом первый зампред комитета Светлана Горячева отметила, что считает слишком большой сумму, выделенную на питание участников форума.

"Я смотрю питание - 5 млн 151 тыс. Ресторанное обслуживание, 700 человек, 5 миллионов, не слишком ли жирно?" - спросила она.

В свою очередь, представитель аппарата комитета, участвующий в подготовке мероприятия, сообщил, что в эту сумму также входят буфетное обслуживание, обеспечение водой участников данного мероприятия и кофе-пауза. "Это пять миллионов не на ресторан. Три дня работы, 700 человек будут работать 16, 17 и 18 июля. У нас будут работать шесть секций в Таврическом дворце и в парламентском центре", - сказал он.

Одновременно на заседании комитета была согласована смета расходов, связанных с подготовкой и проведением рабочего визита делегации Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии во главе с председателем Совета Михаилом Мясниковичем с 16 по 18 июля. "Делегация составляет 42 человека и двое сопровождающих. Все расходы в соответствии с нормативами составляют 4 млн 28 тыс. рублей", - сообщил Полетаев.