Патриарх Кирилл открыл заседание Священного синода РПЦ на Валааме

ВАЛААМ /Карелия/, 9 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник открыл заседание Священного синода Русской православной церкви, которое впервые проходит на Валааме в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре.

"Я полагаю, что все больше и больше паломников будут посещать это святое место, прикасаясь к которому невозможно остаться безразличным к тому, что видишь, слышишь, чувствуешь, к духовной силе того подвига, который совершался здесь на протяжении столетий", - сказал патриарх.

Священный синод - орган управления Русской православной церкви в период между Архиерейскими соборами, которые созываются не реже чем раз в четыре года. Синод состоит из председателя - патриарха Московского и всея Руси, девяти постоянных и пяти временных членов - епархиальных архиереев. Периодически Священный синод проводит выездные заседания.

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря - миссионеры Сергий и Герман Валаамские - появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии.

В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР. После войны обитель сначала использовали как школу боцманов, а потом - дом-интернат для инвалидов. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года по настоящее время наместником монастыря служит архимандрит Панкратий (Жердев), епископ Троицкий. Сейчас в обители проживают около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Монастырь ставропигиальный - подчиняется непосредственно патриарху. Ежегодно обитель посещают более 100 тыс. паломников и туристов.