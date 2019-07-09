Кабмин внесет в Госдуму поправки в законы о выплатах на детей до трех лет

ЭЛИСТА, 9 июля. /ТАСС/. Правительство в ближайшее время внесет в Госдуму поправки в законодательство, направленные на обеспечение выплат на детей с рождения до трех лет в малообеспеченных семьях. Об этом сообщил во вторник глава Минтруда Максим Топилин, который находится с рабочей поездкой в Республике Калмыкия.

"Буквально в ближайшее время правительство внесет такие законодательные инициативы в Государственную думу. Это будут поправки в действующее законодательство", - сказал он на совещании по реализации задач нацпроекта "Демография".

Как сообщила ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, выплаты по уходу за ребенком с рождения до трех лет с 2020 года будут получать порядка 856 тыс. семей. Она напомнила, что на сегодняшний день выплаты по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет получают застрахованные граждане, они выплачиваются работодателями в размере 50 рублей.

Также ранее Топилин проинформировал, что на выплату пособий по уходу за ребенком от 1,5 до трех лет потребуется порядка 70-80 млрд рублей из средств федерального бюджета ежегодно.

Пособия на первого ребенка в возрасте до 1,5 лет

Ранее Госдума приняла в I чтении законопроект, согласно которому с 1 января 2020 года семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов будут выплачиваться пособия на первого и второго ребенка. По действующему законодательству право на такие пособия имеют семьи с детьми в возрасте до 1,5 лет, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в конкретном регионе.

Как заявил ТАСС Максим Топилин, благодаря этому законопроекту с 1 января 2020 года присоединиться к программе смогут практически 70% семей, в которых родился первый ребенок. По его словам, средний размер пособия по стране составляет 11,2 тыс. рублей в месяц.

Мини-группы по уходу за детьми

Региональные власти должны подготовиться к созданию мини-групп по уходу за детьми, которые будут финансироваться из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Демография", заявил Топилин.

"Мы со следующего года кроме программы детских садов, которая сейчас реализуются, будем реализовывать, и на это предусмотрены специальные средства, поддержку мини-групп по уходу за детьми", - сказал он на совещании по реализации задач нацпроекта "Демография".

По его словам, в настоящее время Минпросещения подготовило правило финансирования для таких групп. "Мне бы хотелось, чтобы регион, как и другие регионы, был готов заблаговременно к освоению средств", - отметил глава Минтруда.

Наверное, в отдаленных местностях, где нет необходимости строить детский сад, эта программа будет востребована, добавил Топилин.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

Нацпроект, общий бюджет которого превысит 3,1 трлн рублей, осуществляется в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Среди целей: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности, увеличение рождаемости, а также числа граждан, приверженных здоровому образу жизни и систематически занимающихся спортом.