Минпросвещения и Минтруд проработают вопрос о базовом окладе учителей в регионах

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ создаст совместно с Минтрудом рабочую группу, которая займется проработкой вопроса о базовом окладе школьных учителей в регионах России. Об этом сообщила во вторник замминистра просвещения Татьяна Синюгина на заседании комитета Государственной думы по образованию и науке.

"Вопрос о соответствии или процентном соотношении базового оклада к уровню заработной платы... На сегодняшний день мы эту тему с коллегами не только обсуждаем, мы ее разрабатываем. У нас будет создана рабочая группа, сегодня уже общались с коллегами из министерства труда и социальной [защиты] с тем, чтобы мы начинали этот вопрос прорабатывать и понимать, какие у нас будут как позитивные, так и те последствия, над которыми нам нужно работать. Мы понимаем, что та отраслевая система оплаты труда, которая сегодня применяется, и те существующие в регионах и установленные в соответствии с их законодательством нормы и нормативы требуют сегодня пересмотра", - сообщила Синюгина.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева сообщила, что еще в 2017 году министерство направляло в регионы методические рекомендации по формированию оплаты труда, где организациям было рекомендовано при расчете заработной платы учителям назначить 70% гарантированной части, 30% - стимулирующие. Однако такая пропорция не соблюдается в большинстве регионов. По ее словам, доходит до того, что гарантированная часть составляет 10%.