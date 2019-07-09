Генпрокуратура: система выявления употребления наркотиков школьниками неэффективна

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Существующая система выявления употребления наркотических веществ школьниками пока неэффективна из-за добровольного тестирования. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, выступая на интернет-канале надзорного ведомства "Эфир".

"Для предотвращения наркозависимости несовершеннолетних очень важно вовремя выявлять факты немедицинского приема наркотиков и психотропных веществ. Но как показывает наша надзорная практика, пока система выявления таких случаев недостаточно эффективна. Основная причина - абсолютная добровольность любых мероприятий в этом аспекте", - сказал он.

Куренной напомнил, что представители Генпрокуратуры подняли эту тему на круглом столе в Совете Федерации, они обратили внимание уполномоченных органов государственной власти на необходимость обсудить возможные корректировки уже существующего механизма раннего выявления немедицинского потребления несовершеннолетними наркотиков и психотропных веществ. "Но пока какого-то готового решения нет. Это поле для дискуссии", - сказал Куренной.