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Генпрокуратура: система выявления употребления наркотиков школьниками неэффективна

Это обусловлено добровольным характером тестирования, отметил официальный представитель ведомства Александр Куренной

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Существующая система выявления употребления наркотических веществ школьниками пока неэффективна из-за добровольного тестирования. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, выступая на интернет-канале надзорного ведомства "Эфир".

"Для предотвращения наркозависимости несовершеннолетних очень важно вовремя выявлять факты немедицинского приема наркотиков и психотропных веществ. Но как показывает наша надзорная практика, пока система выявления таких случаев недостаточно эффективна. Основная причина - абсолютная добровольность любых мероприятий в этом аспекте", - сказал он.

Куренной напомнил, что представители Генпрокуратуры подняли эту тему на круглом столе в Совете Федерации, они обратили внимание уполномоченных органов государственной власти на необходимость обсудить возможные корректировки уже существующего механизма раннего выявления немедицинского потребления несовершеннолетними наркотиков и психотропных веществ. "Но пока какого-то готового решения нет. Это поле для дискуссии", - сказал Куренной.

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