ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию. Как утверждается в распространенном во вторник решении судей, российские власти "не выполнили вытекающее из Европейской конвенции по правам человека обязательство защитить ее от насилия".

"Сегодня Европейский суд по правам человека вынес постановление по жалобе "Володина против России". Палата единогласно установила нарушения следующих положений Европейской конвенции по правам человека: статья 3 ("Запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения") и статья 14 Конвенции ("Запрет дискриминации") в сочетании со статьей 3. Суд постановил пятью голосами против двух, что Россия должна выплатить заявительнице €20 000 в качестве компенсации морального вреда и €5 875,69 в компенсацию расходов", - говорится в пресс-релизе.

Согласно материалам дела, "заявительница жаловалась, что российские власти не предоставили ей защиту от множественных эпизодов домашнего насилия, включая побои, похищение, преследование (сталкинг) и угрозы". Она также утверждала, что "существующие в России правовые механизмы недостаточны для борьбы с проблемой домашнего насилия и дискриминируют женщин". "Суд установил, что заявительница подвергалась бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, как физическому, так и психологическому, со стороны бывшего партнера, и что власти не выполнили вытекающее из Конвенции обязательство защитить ее от насилия", - говорится в решении ЕСПЧ.

Кроме того, "суд отметил, в частности, что в российском праве не закреплено понятие "домашнего насилия" и не существуют "охранные ордера". "Эти пробелы в законодательстве наглядно показывают, что власти не признают важность проблемы домашнего насилия в России и дискриминационного эффекта, который насилие оказывает на женщин", - утверждается в пресс-релизе.

О деле Володиной

Согласно материалам дела, Валерия Володина (с 2018 году она сменила имя, которое не разглашается по соображениям безопасности) в 2015 году ушла от некоего гражданина С., с которым вместе жила в Ульяновске. С января 2016 года по март 2018 года она заявила о семи эпизодах применения или угрозы применения к ней силы со стороны этого мужчины. В частности, отмечается, что однажды он избил ее во время беременности, из-за чего ей пришлось сделать аборт.

Кроме того, женщина заявляла, что бывший возлюбленный испортил тормозную систему ее автомобиля, украл у нее сумку с паспортом и два мобильных телефона. Утверждается, что Володина в 2016 году пыталась скрыться от С., но он выследил женщину по опубликованному на сайте по поиску работы резюме и силой увез ее в Ульяновск.

Как указано в размещенном на сайте ЕСПЧ пресс-релизе, "каждый раз она обращалась в полицию или больницу, чтобы зафиксировать травмы и ссадины". При этом уголовные дела по факту применения или угрозы применения силы не возбуждались.

Полиция заставила мужчину возместить причиненный Володиной материальный ущерб и вернуть похищенные у нее вещи. В марте 2018 года полиция начала расследование по факту вмешательства в личную жизнь после того, как С. без согласия женщины опубликовал ее фотографии в социальных сетях. Это позволило Володиной обратиться за государственной защитой, однако в полиции сочли, что вмешательство государства в данное дело не является необходимым, так как насилие и угрозы насилия являются результатом их личных "неприязненных отношений", а также ревности со стороны С., утверждается в пресс-релизе ЕСПЧ.