Международная автомобильная экспедиция "Зов предков" стартовала в парке "Зарядье"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Международная автомобильная экспедиция, объединяющий семь стран евразийского континента, "Зов предков" впервые стартовала в столичном парке "Зарядье". Колонна из 10 машин проедет 30 тыс. км, передает во вторник корреспондент ТАСС.

"Мы рады, что такой проект, как "Зов предков", стартует и финиширует именно у нас в столице. Это гуманитарное событие направлено на укрепление сотрудничества между государствами Евразийского континента в деловой, научной, образовательной, туристической и других сферах. Это невероятно интересно - узнавать культурные особенности других стран, погружаться в историю и жизнь таких уникальных территорий", - сказала журналистам заместитель председателя комитета по туризму города Москвы Татьяна Шаршавицкая.

Руководитель автомобильной экспедиции Эрнест Ким пояснил, что участники проедут через Россию, Казахстан, Узбекистан, Монголию, Китай, КНДР и Южную Корею. Основными точками будет 41 город, в том числе Воронеж, Волгоград, Ташкент, Омск, Казань. Автомобилисты будут жить на открытом воздухе в палатках в Астрахани, Горном Алтае, Монголии и Иркутской области. На разных этапах к проекту присоединятся блогеры и журналисты Илья Варламов, Сергей Доля, Кира Альтман. Финишируют участники в Москве 15 сентября.

В рамках экспедиции также откроются передвижные фотовыставки в Москве, Новосибирске, Иркутске, Владивостоке, Пхеньяне и Сеуле, на которых будут изображены заповедные места России, Республики Корея, и Корейской народной демократической республики. В столице экспозиция откроется в "Зарядье" 9 июля и завершится 31 июля.

Международный автопробег впервые прошел в 2014 году.