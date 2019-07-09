В Крыму зафиксированы рекордные температурные показатели

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Рекордные показатели температуры были зафиксированы на территории Крымского полуострова.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции.

"Рекордные температуры. Не мне рассказывать, что Крым делится на три зоны - южная, степная, северная. Вот в степной зоне температура достигает 35-37 градусов. Это рекордные значения, невероятно высокие", - сказал Вильфанд.

Ранее он сообщил, что нынешний год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.