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В Крыму зафиксированы рекордные температурные показатели

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в степной зоне региона температура достигает 35-37 градусов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Рекордные показатели температуры были зафиксированы на территории Крымского полуострова.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции.

"Рекордные температуры. Не мне рассказывать, что Крым делится на три зоны - южная, степная, северная. Вот в степной зоне температура достигает 35-37 градусов. Это рекордные значения, невероятно высокие", - сказал Вильфанд.

Ранее он сообщил, что нынешний год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

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