Песков: правоохранительные органы должны вернуть доверие россиян за счет хорошей работы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Кремль уверен, что правоохранительные органы возвращают доверие россиян собственной работой. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные опроса "Левада-центра", по которым две трети граждан РФ считают фальсификацию дел в полиции обычной практикой.

"Сама по себе работа правоохранительных органов в конечном итоге возвращает доверие россиян", - считает представитель Кремля. При этом он признал, что в работе правоохранителей имеют место "отдельные случаи, которые крайне нежелательны к повторению и являются абсолютно недопустимыми". "В целом давайте не забывать тот объем работы, который делается правоохранительными органами, это ежедневная, очень серьезная работа, которая имеет своей целью обеспечение безопасности граждан и законности", - призвал Песков.

Он напомнил, что в Кремле неоднократно звучали заявления о неприемлемости проявлений недобросовестной работы. Пресс-секретарь также обратил внимание на тот факт, что по делу журналиста Ивана Голунова, задержанного в Москве и затем освобожденного в связи со снятием обвинений, ведутся следственные действия. "Это как раз та работа, которая направлена на недопущение в дальнейшем таких проявлений", - пояснил Песков.