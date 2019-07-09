{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Кабмин поручил иркутским властям представить данные о проживании пострадавших от паводка

До 15 июля местные власти должны предоставить отчет по компенсации затрат на временное проживание граждан

ИРКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Правительство РФ поручило властям Иркутской области до 15 июля представить расчеты по компенсациям затрат на временное проживание граждан, которые в результате паводка лишились жилья. Об этом говорится в решении заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

На эту тему
Паводок в Иркутской области. Главное

"Правительству Иркутской области представить в правительство Российской Федерации до 15 июля 2019 г. расчеты по компенсации затрат, связанных с временным проживанием граждан, утративших жилье", - говорится в решении.

Всего за время паводка, который начался в конце июня, в Иркутской области в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 188 человек, в том числе 8 тыс. 60 детей, 49 социально значимых объектов, 11 тыс. 51 приусадебный участок, 48 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Погибли 23 человека, девять числятся без вести пропавшими. На утро вторника подтопленными остаются 190 домов в городе Тулуне. В регионе продолжает действовать режим ЧС.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Безбарьерную среду с тематическими зонами создадут в детской части Московского зоопарка
В новой зоне планируют оборудовать ферму с гусями, коровами, курами, козами и кроликами, а также вольер для птиц
Читать полностью