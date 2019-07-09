Кабмин поручил иркутским властям представить данные о проживании пострадавших от паводка

ИРКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Правительство РФ поручило властям Иркутской области до 15 июля представить расчеты по компенсациям затрат на временное проживание граждан, которые в результате паводка лишились жилья. Об этом говорится в решении заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

"Правительству Иркутской области представить в правительство Российской Федерации до 15 июля 2019 г. расчеты по компенсации затрат, связанных с временным проживанием граждан, утративших жилье", - говорится в решении.

Всего за время паводка, который начался в конце июня, в Иркутской области в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 188 человек, в том числе 8 тыс. 60 детей, 49 социально значимых объектов, 11 тыс. 51 приусадебный участок, 48 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Погибли 23 человека, девять числятся без вести пропавшими. На утро вторника подтопленными остаются 190 домов в городе Тулуне. В регионе продолжает действовать режим ЧС.