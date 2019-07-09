Школа в отдаленном поселке на Таймыре будет открыта 1 сентября 2019 года

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Школа в отдаленном поселке Усть-Авам на Таймыре (север Красноярского края) откроют 1 сентября 2019 года. Об этом сообщил журналистам во вторник глава Таймырского района Евгений Вершинин.

"Сегодня уже объект готов. Оформляется документация, и в этом году ребятишки пойдут в новую школу", - сказал Вершинин.

Площадь новой школы составит 1,5 тыс. квадратных метров, она рассчитана на 100 мест. Для поселка, в котором проживают 500 человек, она является одним из важнейших социальных объектов.

Школа строится взамен сгоревшей в 2014 году. После пожара старшеклассники учились в районном центре - в Дудинке - по прямой в 300 км от Усть-Авама. Дети из младших классов вынуждены были учиться в помещении местного детского сада, где созданы соответствующие условия.

Школа в Усть-Аваме сгорела в ночь на 14 апреля 2014 года. Сильный ветер помешал борьбе с огнем, но местные жители сумели эвакуировать почти все имущество. На тот момент в поселке учились 87 школьников. Первое время после пожара занятия проходили в здании Дома культуры.