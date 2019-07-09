Волин заявил, что жителей Иркутской области оперативно оповестили о паводке

Речь об этом зашла в связи с обсуждением закона об определении полномочий правительства России при решении вопросов, связанных с оповещением населения о чрезвычайных ситуациях. По словам Волина, ранее кабмин не имел полномочий определять взаимодействие местных и муниципальных властей по системе оповещения.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Жители Иркутской области были оперативно оповещены о паводке, который унес жизни 23 человек, заявил во вторник замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"На тот период, несмотря на наличие правового вакуума, тем не менее был временный регламент, который мы делали вместе с МЧС. Все СМИ, операторы связи им руководствуются в настоящий момент, в частности в Иркутске, когда сейчас было наводнение, там как раз по временному регламенту мы оперативно сделали все оповещение", - сказал Волин.

Ранее депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Романов на селекторном совещании с представителями администраций пострадавших от наводнения территорий предложил создать в регионе систему оповещения граждан во время чрезвычайных ситуаций. По его словам, сейчас в регионе такой системы нет, и во время наводнения, например, жители остаются без информации. Председатель областного парламента Сергей Сокол поддержал инициативу и попросил Романова подготовить соответствующий законопроект или как-то иначе оформить свое предложение для передачи в областное правительство.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. С этого момента, по оперативной информации, в 110 населенных пунктах региона было подтоплено в общей сложности 10,9 тыс. домов, где живут более 34 тыс. человек. Погибли 23 человека, девять числятся пропавшими без вести, госпитализированы, по последним данным, более 400 человек. Было подтоплено 48 участков автодорог, проезд на данный момент восстановлен по 38 участкам. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.