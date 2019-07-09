Спасатели эвакуировали из леса в Бурятии двух участников ралли "Шелковый путь"

9 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Республики Бурятия эвакуировали из леса двух иностранных участников ралли "Шелковый путь" - водителя и штурмана. Об этом сообщается во вторник на сайте республиканского МЧС.

"Вчера огнеборцы Бурятии эвакуировали из лесного массива иностранных участников ралли "Шелковый путь" в Селенгинском районе, которые свернули с трассы и не могли самостоятельно выехать. Водитель и штурман в медицинской помощи не нуждались", - говорится в сообщении.

Гонщиков нашли на полевой дороге в 8-9 км от поста, где дежурил пожарный расчет. Безопасность международного ралли в республике обеспечивают спасатели. Автомобиль участников сломался и не мог ехать самостоятельно. Машину эвакуировали в ближайший населенный пункт с помощью троса, затем передали организаторам гонок для дальнейшей транспортировки.

Ралли "Шелковый путь" стартовало 6 июля в Иркутске, спортивный маршрут гонки составит 3500 км , финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане. Всего участники преодолеют 10 этапов. Впервые в истории ралли введен мотоциклетный зачет.

Ралли впервые состоялось в 2009 году - маршрут прошел между Казанью и Ашхабадом. В 2014 и 2015 годах ралли не проводилось. В 2016 и 2017 годах трасса была проложена между Россией и Китаем, а в прошлом году прошла исключительно по территории России.