Суд отменил решение по снижению компенсации правообладателю "Ждуна"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Суд по интеллектуальным правам во вторник отменил решение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда в Санкт-Петербурге, который в декабре прошлого года снизил сумму взыскания с петербургского производителя игрушек "Игромир" в пользу обладателя прав на "Ждуна" в РФ - компании "CD Land Contact" с почти 1,5 млн рублей до 200 тыс. и направил дело на новое рассмотрение, следует из постановления суда.

"Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2018 года отменить. Направить дело на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд", - говорится в определении, текст которого пока не опубликован.

Спор двух компаний, согласно материалам дела, возник в августе 2017 года - фирма "CD Land Contact", которая является правообладателем "Ждуна" на территории РФ, подала на производителя игрушек "Играмир" в суд за то, что он выпускал игрушку "Инопланетянин", которая была "сходна до степени смешения с произведением "Ждун". Правообладатель закупил контрафактный товар и предоставил его в суд в качестве вещественного доказательства.

Первая инстанция - Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области - в сентябре 2018 года признала нарушение "Играмира" и взыскала с производителя 908 тыс. рублей компенсации за нарушение прав, 522 тыс. рублей за закупку контрафакта и судебную пошлину. Затем Тринадцатый арбитражный суд в Петербурге отменил это решение и снизил в декабре 2018 года сумму компенсации до 200 тыс. рублей, а также до 37 тыс. рублей сумму за закупку контрафакта.

Творение Homunculus loxodontus голландской художницы Маргрит ван Бреворт в России более известно как Ждун. Персонаж стал героем многочисленных интернет-мемов.