Экс-президент Аргентины скончался в возрасте 81 года

ТАСС, 9 июля. Бывший президент Аргентины (1999-2001 гг.) Фернандо де ла Руа ушел из жизни в возрасте 81 года. Соответствующее сообщение во вторник разместил на своей странице в Twitter нынешний руководитель южноамериканской страны Маурисио Макри.

"Сожалею в связи с кончиной экс-президента Фернандо де ла Руа. Его демократическая траектория заслуживает признания всех аргентинцев", - написал Макри. Он также выразил соболезнования членам семьи бывшего главы государства.

В понедельник поступили сообщения о том, что де ла Руа был срочно доставлен в тяжелом состоянии в одну из клиник Буэнос-Айреса в связи с сердечной и почечной недостаточностью. В начале этого года экс-президент уже проходил госпитализацию из-за проблем с сердцем.