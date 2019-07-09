В московском метро запустили тематический поезд, посвященный донорам крови

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Московский метрополитен запустил тематический поезд "Спасибо, донор!", проехать на нем можно будет до конца текущего года. В вагонах размещена информация о донорстве крови и донорских движениях, сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

ТАСС рассказывает все, что нужно знать о донорстве крови в России

Зачем сдавать кровь и почему это стоит делать регулярно

Зачем сдавать кровь и почему это стоит делать регулярно ТАСС рассказывает все, что нужно знать о донорстве крови в России

"9 июля в Московском метрополитене запустили поезд, посвященный донорству крови. Тематический состав будет курсировать на Таганско-Краснопресненской линии до конца года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в вагонах все желающие смогут прочитать интересные факты о донорстве крови и истории пациентов, спасенных благодаря донорской крови. Также на стендах внутри поезда дана информация об учреждениях Службы крови Москвы.

В торжественном мероприятии запуска поезда приняли участие заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Елена Хавкина и главный врач Центра крови им. О. К. Гаврилова Департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова. Кроме того, его посетили почетные доноры России и Москвы и волонтеры и организаторы донорского движения. Их наградили благодарностью мэра за наибольший личный вклад в развитие донорства и Службы крови Москвы.

"На сегодняшний день не существует заменителей человеческой крови. Благодаря донорской крови и ее компонентам мы можем вылечивать людей и даже спасать жизни. Запуская тематический поезд "Спасибо, донор!", мы хотим еще раз выразить большую признательность всем, кто когда-либо сдавал кровь, и особенно выделить тех, кто делает это регулярно", - приводятся в сообщении слова Хавкиной.