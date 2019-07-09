В Петербурге расширили список льготников, имеющих право на услуги социального такси

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов подписал поправки в Социальный кодекс города, расширяющий перечень категорий граждан с правом на специальное транспортное обслуживание (социальное такси). Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

"Александр Беглов внес изменения в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", которыми расширил категории граждан, имеющих право на специальное транспортное обслуживание. Имеется в виду предоставление транспортных услуг с использованием специально оборудованного транспорта или автомобильного транспорта, не относящегося к специально оборудованному транспорту", - говорится в сообщении.

В дополнение к существующим льготникам компенсацию 90% стоимости проезда к социально значимым объектам получат отдельные категории детей-инвалидов до 18 лет. Помимо этого льготы предоставят инвалидам с онкозаболеваниями. Из бюджета им будут компенсировать проезд к социально значимым объектам, таким как аптеки, образовательные организации и другим, включенным в Основной перечень социально значимых объектов. Компенсация в размере 70% доступна при проезде к аэропортам, вокзалам и иным объектам, включенным в Дополнительный перечень социально значимых объектов.

Инвалиды по зрению II группы, нуждающиеся по медицинским показаниям в обеспечении техническими средствами реабилитации в виде трости, получат право на компенсацию за счет городского бюджета 80% стоимости разового проезда к объектам, включенным в Основной перечень, и 50% стоимости разового проезда к объектам, включенным в Дополнительный перечень.

Согласно Социальному кодексу, до внесения поправок воспользоваться соответствующими льготами могли ветераны войны, узники концлагерей, дети-инвалиды в возрасте до 7 лет и иные льготные категории граждан - в общей сложности около 300 тыс. человек. В 2018 году транспортные организации по заявкам перевезли 44 тыс. таких льготников.

Специальное транспортное обслуживание (социальное такси) дает возможность льготнику проехать от места жительства в Санкт-Петербурге до социально значимых объектов и обратно с частичной компенсацией стоимости проезда. В Петербурге к участию в программе привлечены несколько десятков транспортных организаций. Автопарк располагает в том числе автомобилями со специальными техническими средствами в виде подъемников, отсеков для костылей и т.д. Оформить заявку на услуги социального такси в городе можно по телефону, в офисах МФЦ, через портал "Госуслуги".