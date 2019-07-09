Дума распространила "дальневосточный гектар" на Бурятию и Забайкалье

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о распространении механизма "дальневосточного гектара" на Бурятию и Забайкалье.

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Программа "Дальневосточный гектар" на территории Бурятии и Забайкальского края будет реализована в три этапа: с 1 августа 2019 года право бесплатно оформить земельный участок получат местные жители, с 1 февраля 2020 года - дальневосточники, с 1 августа 2020 года "дальневосточный гектар" на территории Забайкальского края и Республики Бурятия смогут оформить все россияне.

Согласно закону, все решения, связанные с установлением границ охранных зон Байкала, будут проходить обязательное публичное обсуждение, при этом за основу будет взят механизм Федерального портала проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. Планируется не только указывать координаты зон, но и размещать для ознакомления картографические материалы. Предусматривается запрет на предоставление участков, которые расположены в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

"В законопроекте прописано, что перед выдачей гражданам земли нужно поставить на кадастровый учет все границы охранных зон Байкала, а их немало, и определить, какую землю раздавать нельзя. Это сделано для сохранения заповедных земель, которые находятся вокруг Байкала. Власти Забайкальского края уже определили территории, которые не будут участвовать в программе. Сведения о них передали в Росреестр", - сказал ранее журналистам председатель профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.