Путин прибыл в Екатеринбург, где пообщается со студентами и посетит выставку ИННОПРОМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Екатеринбург. Ожидается, что глава государства посетит проходящую в столице Урала Международную промышленную выставку ИННОПРОМ. Кроме того, Путин выступит перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS). Его темой в этом году станут природоподобные технологии (биометрический дизайн и бионика), их эффективное внедрение в производственные и экономические процессы.

Вторая половина рабочего дня российского лидера пройдет в Уральском федеральном университете имени Б.Н. Ельцина, где глава государства встретится со студентами и аспирантами, а также осмотрит экспозицию инновационных разработок УрФУ.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 проходит в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Организатором выступает фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство.