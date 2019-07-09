Госдума упростила получение соцподдержки и госуслуг инвалидами

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий лицам с ограниченными возможностями подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность, для получения социальной поддержки и госуслуг в электронном виде.

Согласно документу, ответственным за передачу указанных сведений по запросу уполномоченных органов станет Пенсионный фонд. Предполагается, что услуга будет бесплатной. Сейчас предоставление соответствующей документации допускается только в бумажной форме.

"После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра", - пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, указав, что документ коснется более 11 млн россиян. "Им больше не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус бумажной справкой или предъявлять оригинал индивидуальной программы реабилитации", - отметил председатель нижней палаты парламента.

Документ также облегчает лицам с ограниченными возможностями получение бесплатных парковочных мест. "Для инвалидов с лета 2020 года отпадет необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию", - сказал Володин.

Спикер ранее назвал закон удачным примером цифровизации сферы госуслуг.