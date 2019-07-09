МГУ окажет помощь школьникам и учителям из затронутых паводком районов Иркутской области

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Коллектив Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова намерен оказать помощь учителям и школьникам города Тулун и Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского районов Иркутской области, пострадавшим от паводка. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Коллектив Московского университета с тревогой следит за тем, что происходит в Иркутской области. Одна из первоочередных задач - обеспечить возможность для всех школьников получить образование. Мы приняли решение, что Московский университет обеспечит каждого первоклассника Иркутской области школьным ранцем с полным набором канцелярских товаров, необходимых для учебы", - привели в пресс-службе слова ректора МГУ Виктора Садовничего.

Отмечается, что в регион будут направлены порядка 10 тыс. ручек, карандашей, тетрадей, тысяча пеналов, линеек, наборов цветной бумаги и картона, красок, альбомов и многое другое.

"Московский университет также готов организовать бесплатные курсы повышения квалификации для учителей школ пострадавших районов Иркутской области", - добавил ректор.