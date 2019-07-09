Москва производит 20% твердых коммунальных отходов в России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Одна пятая часть от всех твердых коммунальных отходов (ТКО) в России приходится на Москву. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в эфире телеканала "Россия-24".

"Первые результаты мы увидим тогда, когда построим около 200 мусоросортировочных и мусороперерабатывающих современных предприятий в России, когда начнем перерабатывать в сырье 30% из тех твердых коммунальных отходов, которые мы на сегодняшний день производим. А производим мы 70 млн тонн только ТКО в год, из них одну пятую производит город Москва", - сказал Иванов.

Реформа обращения с ТКО началась в России с 1 января 2019 года. К апрелю 2019 года в нее вошли 72 из 85 субъектов РФ. 11 регионов отставали, а Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.

В рамках реформы ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.

Целевые показатели реформы обращения с ТКО в России заложены в нацпроект "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%. В ходе реализации нацпроекта в стране к 2024 году планируется ввести в промышленную эксплуатацию объекты по обработке отходов общей мощностью 37,1 млн тонн. Всего на выполнение задач нацпроекта планируется потратить 4,041 трлн рублей.