Учебники по региональной истории представили в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 9 июля. /ТАСС/. Учебники "История Архангельского Севера" для шестого и девятого классов представили во вторник в Архангельске. Как рассказал журналистам председатель общественного совета Ломоносовского фонда Павел Журавлев, всего будет выпущено пять учебников, а также дополнительные пособия по истории региона.

"Подготовлены первые сигнальные экземпляры для двух классов, более объемная презентация состоится в рамках августовского педагогического совета. Это учебное пособие будет пятитомное, планируется продолжение в хрестоматии, атласе, это будет целый методический комплекс", - сказал Журавлев.

Работа над проектом началась пять лет назад. Сейчас ведется подготовка учебников для 7-го, 8-го и 10-го классов. "Они находятся в разной степени готовности", - сказал ТАСС один из авторов, историк Михаил Копица. По словам одного из авторов учебного пособия Романа Болдырева, предыдущее издание по истории Архангельской области было выпущено в 1979 году и его было необходимо обновлять.

Большую помощь в создании иллюстративного материала оказали архангельские музеи, предоставив фотографии своих коллекций. "Например, в учебнике для девятого класса есть целая вкладка с работами Борисова, Писахова и других северных художников", - показал Болдырев. Кроме того, школьникам в качестве заданий предлагается посетить постоянные экспозиции музеев или зайти на сайты музеев и самостоятельно выполнить задания.

В учебниках опубликовано много архивных документов и снимков, предоставленных областным архивом. Часть из них публикуется впервые. "Например, есть фотография первого в Архангельске судебного процесса с участием присяжных заседателей. Можно увидеть, сколько их принимало участие в процессе и как это происходило", - отметил автор. К изданию также готовится хрестоматия по истории региона и картографический практикум, ведутся съемки видеоуроков.

До этого учебного года в регионе школы на свое усмотрение включали в программу часы по региональной истории, варьировалось и их количество. "С нового учебного года на региональный компонент будут выделяться часы во всех школах области в соответствии с региональным учебным стандартом, преподавание будет вестись с шестого класса", - пояснил ТАСС Копица.