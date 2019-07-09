Мосгорсуд признал законным арест Навального за участие в несанкционированной акции

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Московский городской суд во вторник признал законным административный арест на 10 дней блогера Алексея Навального, признанного виновным в участии 12 июня в несанкционированном марше в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, передает корреспондент ТАСС.

"Апелляционную жалобу на административный арест Алексея Навального отклонить, решение суда первой инстанции признать законным", - огласила постановление судья.

Навальный в суде заявил о своем праве участвовать в митинге, основываясь на решениях Страсбургского суда. "Страсбургский суд неоднократно уже принимал решения, которые говорят о том, что я имею право участвовать в подобных общественных мероприятиях", - сказал Навальный.

По словам блогера, он не перегораживал дорогу и не препятствовал движению пешеходов. "Все мои действия задокументированы полицейскими, и там видно, что я не совершал тех действий, о которых пишут полицейские в своих отчетах", - сказал Навальный.

Суд прошел в отсутствии второй стороны процесса. Судебное решение вступило в законную силу.

Задержание Навального

1 июля Хорошевский суд Москвы назначил 10 суток административного ареста Навальному, признав его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга").

12 июня в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку Голунова. Акция планировалась до освобождения журналиста из-под домашнего ареста и заявления министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о его невиновности. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что в несанкционированной акции участвовали около 1200 человек. За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") были задержаны более 200 человек. Среди них был Навальный, в отношении которого полицейские составили административный протокол о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии.

Голунов был задержан 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, его освободили.