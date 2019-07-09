Путин назвал призывы отказаться от технологического прогресса ради природы мракобесием

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает "мракобесием" призывы отказаться от технологического прогресса ради сохранения природы.

Выступая на II Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS), глава государства заявил, что "глубокая, содержательная дискуссия" требуется для обсуждения проблемы совмещения долгосрочного развития и природного благополучия, высокого качества жизни людей. "Однако, вместо разговора по существу, по глобальной климатической и экологической повестке, часто, к сожалению, наблюдаем откровенный популизм, спекуляции, порой - я не побоюсь этого слова - просто мракобесие", - подчеркнул Путин.

По его словам, "доходит до того, что мир призывают отказаться от прогресса, что в лучшем случае позволит законсервировать ситуацию, создать локальное благополучие для избранных, тогда как сотни миллионов людей на планете должны будут смириться с тем, что на сегодняшней день имеют или, честнее сказать, чего не имеют - доступа к чистой воде, продовольствию, образованию, другим плодам цивилизации".

"Такая архаика - это путь в никуда, это путь только к новым конфликтам", - уверен российский лидер. По его мнению, "производная подобного подхода - миграционный кризис в Европе и в США". "Абсолютизация, слепая вера в простые, эффектные, но неэффективные решения ведет к проблемам. Имею в виду такие подходы, как полный отказ от ядерной или углеводородной энергетики, исключительную ставку на существующие альтернативные источники энергии", - подчеркнул Путин.

Президент задался вопросом: "Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей?". "Как у нас говорят, вместо того, чтобы прибраться в доме, просто будем заметать мусор под ковер", - оценил подобный подход к защите природы глава государства. Для примера он привел ветряную генерацию, при развитии которой защитники природы забывают о гибнущих птицах. "Они [ветряные станции] так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки на самом деле, это серьезное последствие применения современных способов получения энергии. Я не говорю, что это не нужно развивать. Конечно, нужно, но нельзя забывать и проблемы, которые с этим связаны", - сказал Путин.

"Конечно, нельзя запретить желающим облачиться в шкуры или переселиться в пещеры, но остановить движение человечества вперед - это невозможно и абсолютно бессмысленно", - убежден российский лидер.

Экологические вызовы

Глава государства также видит риски обострения экологических вызовов при нынешнем бурном технологическом развитии, если не предпринимать защитных мер.

Президент отметил, что ускоряющееся технологическая трансформация радикально меняет облик индустрий, меняет принципы производства и бизнес-модели, а такие разработки как системы искусственного интеллекта или 3D-печать оказывают колоссальное воздействие на эффективность управления и производительность труда.

"Казалось бы - вот она, новая промышленность, без труб и телефонов. То постиндустриальное общество, свободное от экологических рисков, о котором так мечтали футурологи двадцатого века. Однако, надежда на то, что сами по себе новые технологии спасут планету от возрастающего антропогенного влияния, нагрузки, во многом оказались иллюзией. Деградация природы и климата продолжается, и все острее дает о себе знать засухами, неурожаями, природными катаклизмами", - сказал российский лидер.

Он отметил, в России изменения климата чувствуются наиболее остро. Так, температура в нашей стране растет в 2,5 раза быстрее, чем в целом на планете. "И вот, пожалуйста, смотрите, что сейчас в Иркутской области происходит. И пожары там масштабные - сотни тысяч гектаров леса горят, и наводнения страшные", - отметил он.

Если ничего не предпринимать, то бурное технологическое развитие не сгладит, а, напротив, обострит весь комплекс экологических вызовов, включая изменение климата и истощение ресурсов, убежден президент. "По прогнозам, уже к середине следующего десятилетия миллиарды коммуникационных устройств и стремительно растущая инфраструктура хранения, обработки и передачи больших данных будут потреблять свыше 30% всего мирового объема электроэнергии. За счет чего будет обеспечена эта гигантская генерация? Четкого ответа на этот вопрос пока нет", - отметил Путин.

При этом наращивание производства и потребления энергии на традиционных принципах неминуемо означает новые риски и дальнейшие изменения климата, сказал он. "И здесь также пока нет решения - как совместить долгосрочное развитие, нарастание объемов производства, и природное благополучие, высокое качество жизни людей. Как сделать так, чтобы цифровая, технологическая революция, роботизация, переход к интернету вещей не оказались в ресурсном и экологическом тупике", - заключил президент.

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