Бречалов заявил, что опасные отходы из-за рубежа на территорию Удмуртии завозить не будут

ИЖЕВСК, 9 июля. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов заверил, что опасные отходы из-за рубежа не будут завозить на объект по обработке и утилизации отходов I и II классов опасности, который должен появиться в поселке Камбарка к 2023 году.

Как написал Бречалов во вторник на своей странице в Instagram, поступает много вопросов по перепрофилированию объекта по уничтожению химического оружия (УХО) в Камбарке для создания комплекса по переработке отходов I и II классов опасности. Один из них - планируется ли ввоз опасных отходов из-за рубежа.

"На площадке планируется обращение с отходами I и II классов опасности, которые возникают в результате деятельности предприятий региона, а также максимально удобно расположенных предприятий с точки зрения логистики. Опасные отходы из-за рубежа на территорию Удмуртии завозиться не будут", - написал Бречалов.

По его словам, в ходе переработки отходов I и II классов опасности будут образовываться неопасные отходы - сухие соли, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, очищенный металл, пластик и стекло.

"Данные продукты переработки будут максимально возвращаться в хозяйственный оборот. Неутилизируемые остатки будут размещаться на специализированных полигонах", - уточнил Бречалов.

Ранее сообщалось, что на базе объекта по уничтожению химоружия в удмуртском поселке Камбарка к 2023 году должен появиться комплекс по утилизации опасных отходов I и II классов. Работа по проектированию объекта начнется в 2019 году. Согласно постановлению правительства РФ, госзаказчиком является госкорпорация "Росатом", а застройщиком - госпредприятие "РосРАО". Мощность производственно-технического комплекса составит 50 тыс. т в год, при этом предельная стоимость работ оценивается в 5,1 млрд рублей. Подобные комплексы в 2019-2023 годах появятся также на базе объектов по ликвидации химоружия в Саратовской, Курганской и Кировской областях. Всего на строительство четырех заводов по переработке опасных отходов направят 17,2 млрд рублей.