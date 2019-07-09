Путин призвал к технологической кооперации для снижения негативного влияния на природу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Государства, бизнес и ученые должны объединить усилия в технологическом развитии и разработке природоподобных технологий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS).

"Мы добьемся успеха только в том случае, если наладим широкое международное сотрудничество, взаимодействие государств, бизнеса, объединим усилия ученых, представляющих самые разные научные школы и направления, если технологическое развитие станет действительно глобальным, и его не будут дробить и сдерживать попытками монополизировать прогресс, ограничить доступ к образованию, ставить барьеры на пути свободного обмена знаниями и идеями", - сказал он. Путин отметил, что верит в возможность создания неисчерпаемого безопасного источника энергии.

Путин подчеркнул, что для обеспечения населения Земли чистым воздухом, продуктами питания и достойным уровнем жизни необходимо предложить новые технологии и технические устройства, которые будут менее ресурсозатратными, но гораздо более экологичными.

"Такие сверхэффективные научные, инженерные, производственные решения позволят восстановить баланс между био- и техносферой, снизить и эффективно контролировать антропогенное воздействие на природу - оно уже ощутимо. В этом ряду и так называемые природоподобные технологии, которые воспроизводят естественные процессы и системы, работают по законам природы", - пояснил президент.