Учащиеся в вузах Петербурга дети из многодетных семей получили право бесплатного проезда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Дети из многодетных семей, обучающиеся в вузах Санкт-Петербурга, получили право на бесплатный проезд в общественном транспорте до достижения ими 18 лет. Соответствующие поправки в Социальный кодекс города подписал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба губернатора.

"Согласно поправкам, дети из многодетных семей, обучающиеся в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга по очной форме обучения, до достижения ими возраста 18 лет получают право на бесплатный проезд на трамваях, троллейбусах, автобусах и метро", - говорится в сообщении.

В предыдущей редакции закона несовершеннолетние учащиеся вузов из многодетных семей получали льготу в размере 40% от стоимости единого месячного проездного билета (трамвай, троллейбус, автобус, метро) в Санкт-Петербурге до достижения ими возраста 18 лет.

Согласно Социальному кодексу Петербурга, право на бесплатный проезд в общественном транспорте также имеют несовершеннолетние дети из многодетных семей, обучающиеся в дошкольных учреждениях, петербургских школах и ссузах.