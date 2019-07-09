АСИ и фонд "Озеро Байкал" создадут руководство по обращению с отходами в заказниках

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований "Озеро Байкал" представят руководство по обращению с отходами на особо охраняемых природных территориях к осени 2019 года. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе АСИ.

"Руководство по обращению с отходами на природных территориях будет представлено уже в сентябре. Сегодня к созданию руководства и экспертизе входящих в него практик и решений мы подключаем федеральные и региональные органы власти, руководителей природных территорий, представителей туриндустрии и бизнес-сообщества, экспертов в сфере экологии, гидов-проводников и лидеров сообщества", - приводят в сообщении слова замгендиректора АСИ Ольги Захаровой.

Документ будет содержать рекомендации по созданию в природных заказниках необходимой инфраструктуры - площадок для раздельного сбора мусора и центров обращения с отходами на территориях, прилегающих к заповедным. В руководство также будут включены решения по экологическому просвещению сотрудников парков, посетителей и местных жителей. В частности, одним из разделов станут пошаговые инструкции по обращению с мусором для пяти групп целевых аудиторий.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выступил за ограничение потока туристов на Байкал ради сохранения экологической обстановки. По его словам, бытовые отходы там растут "неимоверными темпами", а гостиницы на берегу озера строятся без очистных сооружений.

Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований "Озеро Байкал" учрежден 22 ноября 2016 года. Цель его работы - содействие естественнонаучным, гуманитарным проектам и инициативам, которые направлены на сохранение и развитие Байкальской природной территории и озера Байкал.