Спикер парламента Эстонии поддержал возвращение памятника солдату СС

ТАЛЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Спикер эстонского парламента (Рийгикогу) Хенн Пыллуаас поддерживает инициативу вернуть монумент солдату в форме СС, который ранее стоял на кладбище в городе Лихула. Об этом он сообщил порталу Delfi во вторник.

"Это очень хорошее начинание, поскольку это был памятник эстонским мужчинам", - заявил Пыллуаас, который является членом фракции Консервативной народной партии (КНП).

Пыллуааса поддержал и его однопартиец, евродепутат Яак Мадисон. "Поскольку эти мужчины воевали за независимость Эстонии, то, вне всякого сомнения, мы должны чтить их память, - сказал он. - Памятник - это самое меньшее, что мы можем для этого сделать. Если он будет в Лихула, то это будет хорошо".

6 июля эстонские СМИ сообщили, что активисты входящей в правящую коалицию Эстонии КНП намерены вернуть монумент солдату в форме СС, который ранее был установлен на кладбище в городе Лихула и позднее демонтирован. С инициативой восстановить памятник выступил в июне представитель КНП в волостном собрании Ляэнеранна Меэлис Малк.

Скандальный памятник

Скандальный памятник был установлен на кладбище в городе Лихула 20 августа 2004 года. На памятнике изображен солдат в форме СС с автоматом в руках и написано: "Эстонским мужчинам, которые сражались с 1940 по 1945 год против большевизма и за восстановление независимости Эстонии".

Однако уже 2 сентября того же года правительство Эстонии распорядилось демонтировать монумент. Занимавший в тот момент пост премьер-министра Эстонии Юхан Партс отметил, что установка монумента "привела к тому, что на участников борьбы за свободу и независимость Эстонии стали навешивать ярлыки сторонников нацизма". В сентябре прошлого года КНП провела акцию, приуроченную к 14-й годовщине сноса монумента солдату в форме СС. В акции приняли участие около 200 человек, на время церемонии собравшиеся установили на кладбище копию демонтированного памятника.

В связи с той акцией директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает мировое сообщество обратить внимание на курс Эстонии на героизацию нацизма и попытки властей этой страны переписать итоги Второй мировой войны. Говоря о восстановлении в Лихула памятника легионерам эстонской дивизии "Ваффен-СС", Захарова отметила, что "молчит вся цивилизованная Европа, для которой недопустимость нацизма, неонацизма, расизма и ксенофобии должны были бы, по идее, быть частью вот этой самой общей системы ценностей". По ее словам, "воссоздание скандально известного памятника не может не вызывать возмущения".

Демонтированный монумент в настоящее время находится в Музее борьбы за свободу в Лагеди (север Эстонии).