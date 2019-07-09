В новгородском городе Боровичи для ветеранов организовали бесплатный проезд в такси

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда, проживающие на территории Боровического района Новгородской области, смогут бесплатно воспользоваться услугами такси. Они стали доступны более чем 900 пенсионерам, сообщает пресс-служба новгородского правительства во вторник.

"Город Боровичи стал пилотной территорией для реализации совместного проекта Фонда развития моногородов и компании "Яндекс.Такси". Он предусматривает организацию бесплатных поездок на такси для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем поясняется, что Боровичском районе живут 944 пенсионера, которые могут воспользоваться услугой бесплатного такси. Проезд ветеранов осуществляется за счет перевозчика, сопровождать ветерана могут два человека. Предусматривается также возможность перевозки технических средств передвижения, которые необходимы пожилому человеку. Чтобы воспользоваться услугами социального такси, нужно оставить заявку в учреждении социального обслуживания.

В пресс-службе новгородского правительства ТАСС пояснили, что проект, позволяющий ветеранам пользоваться услугами такси бесплатно, стартовал в Боровичах накануне и продлится, по предварительным данным, около года. После услуга может быть продлена.