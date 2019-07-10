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Опрос: треть российских школьников проведут летние каникулы в деревне либо на даче

Согласно результатам опроса портала Superjob, на Черноморское побережье и в летние оздоровительные лагеря отправятся 16% учеников школ
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© Владимир Смирнов/ТАСC

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Треть российских школьников отдохнут летом в деревне либо на даче, а каждый четвертый проведет летние каникулы дома. Об этом говорится в исследовании портала по поиску работы Superjob, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Деревня или дача являются самым популярным местом, куда родители отправляют детей на отдых (31%)", - говорится в материалах Superjob.

Порядка 25% опрошенных сообщили, что летние каникулы их дети проводят дома.

На Черноморское побережье и в летние оздоровительные лагеря отправятся 16% школьников. Порядка 6% детей будут проводить свои каникулы в российских городах и только 5% респондентов планируют отправить своих чад на отдых за границу,  выяснили аналитики портала.

В пресс-службе Superjob сообщили, что опрос был проведен с 1 по 4 июля. В нем приняли участие 1000 родителей детей школьного возраста из всех округов России.

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