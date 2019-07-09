В Шереметьево 18 рейсов перенесли из терминала D из-за проблем с выдачей багажа

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Почти 20 рейсов перенесены в аэропорту Шереметьево из терминала D, чтобы снизить пассажиропоток в связи с задержками выдачи багажа. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Обслуживание 18 рейсов авиакомпаний "Аэрофлот - российские авиалинии", "Северсталь", "Россия" и "Уральские авиалинии" перенесено из терминала D в терминалы В и Е, изменено время вылетов 6 рейсов авиакомпании "Икар". Принятые меры позволили снизить пассажиропоток, проходящий через терминал D, более чем на 3 тыс. пассажиров, и на 2 тыс. - количество мест багажа ежесуточно, а также обеспечить его своевременную сортировку и отправку", - сказал Куренной. Кроме того, по представлению прокуратуры к обработке багажа привлечены дополнительно более 200 сотрудников и еще 300 работников партнерских компаний, подобрано 500 кандидатов для дальнейшего трудоустройства.

Генпрокуратура проводит проверку по факту массовых задержек выдачи багажа в Шереметьево. По заявлениям пассажиров об оказании авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Северный ветер" услуг воздушной перевозки, не соответствующих требованиям законодательства, в отношении перевозчиков и их должностных лиц возбуждено 38 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ ("Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов"). "По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой представления оператором аэропорта принят ряд мер, направленных на устранение выявленных нарушений, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщил Куренной. Он отметил, что ситуация в Шереметьево, а также соблюдение прав пассажиров находятся на контроле Генпрокуратуры РФ.

Ранее представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщала ТАСС, что по результатам рассмотрения представления прокуратуры руководством аэропорта принято решение об увольнении ряда руководителей обслуживающей организации ООО "Шереметьево хэндлинг". По ее словам, со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества.