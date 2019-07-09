Студент МФТИ создал сервис по подбору фильмов на основе эмодзи

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Студент Московского физико-технического института Даниил Дхаван создал приложение по подбору фильмов на основе эмодзи. Сервис за последние четыре дня набрал 40 тыс. скачиваний и попал в топы App Store и Google Play, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе вуза.

Разработчик назвал свое приложение emovi. "Emovi помогает выбирать фильмы по настроению или их комбинациям, а не только по стандартной шкале рейтинга от одного до 10. Для удобства эмоции представлены в виде эмозди. Система использует нейронные сети, чтобы присваивать фильмам определенные настроения", - сообщили в вузе. Пользователи также могут "эмоционально" оценивать фильмы после просмотра, что улучшает рекомендации и облегчает выбор.

Как отметил сам Дхаван, фильмы он смотрит часто, и в определенный момент ему перестал помогать поиск по жанрам.

"На сегодняшний день существуют рекомендательные системы американских онлайн-кинотеатров, тогда как российские аналоги не могут похвастаться высокой точностью подбора релевантного контента. Тщательно изучив рынок, я определил цель - новая рекомендательная система плюс агрегатор. Еще я фанат приложения "Яндекс. Музыка", особенно мне нравится музыка под настроение. Мне показалось, что для фильмов нужно что-то похожее, а настроение в 21 веке легче всего выразить смайликами", - привели в пресс-службе слова разработчика.

Даниил учится на третьем курсе Физтех-школы физики и исследований им. Ландау МФТИ. Вместе с ним над приложением работают студент МГТУ имени Баумана Кирилл Ильичев и выпускник Высшей школы экономики Денис Шаклеин. В дальнейшем они намерены развивать emovi, а также создать единый сервис для выбора и просмотра фильмов, объединив все онлайн-кинотеатры в одном месте.