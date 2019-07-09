Пензенские промышленники поставят на ход ко Дню Победы танк Т-34, бывший частью монумента

ПЕНЗА, 9 июля. /ТАСС/. Пензенские промышленные предприятия планируют к 75-летию Победы восстановить и поставить на ход танк Т-34, который около 40 лет назад был установлен в качестве монумента в центре Пензы. Об этом рассказал журналистам во вторник директор по спецпроизводству литейно-механического завода "Машсталь" Александр Демкин.

"После демонтажа с постамента танк был доставлен в литейно-механический цех нашего завода. За несколько дней мы смогли открыть люк и вычистить все, чтобы было в кабине, - долгое время, до консервации, доступ к ней не был ограничен. Машина требует ремонта, на заводе танк будет разобран на узлы и агрегаты, которые передадут пензенским промышленным предприятиям. После их ремонта или замены, машина будет вновь собрана, протестирована и, мы планируем, что 9 мая 2020 года будет участвовать в параде по случаю 75-летия Победы в Пензе", - рассказал Демкин.

Танк, ставший монументом

Танк Т-34, который промышленники планируют вновь поставить на ход, был выпущен в 1946 году. В 1981 году его сделали частью монумента "Пензенский комсомолец". "В 1981 году машина своим ходом заехала на постамент на улице Карла Маркса", - рассказал Демкин, отвечая на вопрос ТАСС.

Монумент в виде танка Т-34, установленного на постаменте возле областного краеведческого музея в центре города, посвящен памяти о том, что пензенцы в годы Великой Отечественной войны внесли в Фонд обороны более 129 млн рублей. На эти средства была создана танковая колонна "Пензенский комсомолец", эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.

В мае 2019 года губернатор Иван Белозерцев предложил восстановить танк, отметив при этом, что с комплектующими и узлами танка могут возникнуть сложности. 5 июля танк весом 32 тонны демонтировали с постамента и доставили на завод "Машсталь".

Восстановление танка

По словам Демкина, внешне машина находится в удовлетворительном состоянии. "Некоторые детали, как, например, пушка, находятся в отличном состоянии. Мы предполагаем, что и двигатель должен остаться в хорошем состоянии, поскольку ни масло, ни дизельное топливо оттуда не сливались, он законсервирован, замене, скорее всего, подлежат только форсунки. Двигателем будет заниматься Пензенский дизельный завод", - добавил собеседник.

Вместе с тем, каждый узел требуют полной разборки и проведения пескоструйной очистки. "Мелкие детали, которые находятся в машине, подверглись коррозии и не подлежат восстановлению. Кроме того, замки узлов были заварены в свое время варварским способом. Люк на башне мы смогли вскрыть, только сломав замок", - добавил Демкин.

Другая проблема, о которой говорят на заводе, - это отсутствие конструкторской документации на танк и чертежей деталей, которые будет необходимо восстановить. "Не менее двух месяцев понадобится, чтобы разобрать его на узлы. Сначала планируем снять башню, орудие, потом добраться до узлов и агрегатов, до дизеля, посмотреть, что с поворотными и подъемными механизмами", - уточнил Демкин.

После этого будет определен объем работ, которые должны провести пензенские предприятия. Параллельно, по словам Демкина, будет идти работа с Минобороны РФ по получению чертежей и конструкторской документации на танк.