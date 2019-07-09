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Дело в отношении Кокорина и Мамаева

Источник: Мамаев и Кокорин доставлены в колонию и находятся на карантине

Футболисты смогут подать ходатайство об условно-досрочном освобождении после прибытия в колонию

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также его брат Кирилл Кокорин, осужденные по делу о драках в центре Москвы, доставлены в колонию в Белгородской области и находятся на карантине. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении спортсменов.

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"Они доставлены в исправительную колонию номер 4 и пока находятся на карантине", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал ТАСС адвокат Кокорина Андрей Ромашов, Александр Протасовицкий, осужденный вместе с футболистами, пока не этапирован и находится в СИЗО в Москве.

Как пояснил источник ТАСС в Федеральной службе исполнения наказаний, футболисты смогут подать ходатайство об условно-досрочном освобождении после прибытия в колонию.

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