Дума одобрила в I чтении два проекта по обеспечению безопасности детского отдыха

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении пакет правительственных законопроектов, призванных обеспечить безопасные условия отдыха детей и пресечь незаконную деятельность в этой сфере.

Базовым законопроектом предлагается создать региональные реестры организаций отдыха и оздоровления детей, а также установить перечень сведений, включаемых в такие реестры. Как пояснил на заседании статс-секретарь - замминистра просвещения РФ Павел Зенькович, законопроект закрепляет ныне действующий в субъектах РФ рекомендательный порядок ведения таких реестров.

Законопроектом предусматривается переходный период до 1 июня 2020 года, после которого не внесенные в реестр организации не смогут оказывать услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детей. Кроме того, до этого срока организации должны будут устранить выявленные нарушения. Разрабатывать общие принципы формирования и ведения реестра, утверждать типовой реестр и требования к организациям будет Минпросвещения России, а определение регионального уполномоченного органа исполнительной власти в сфере организации отдыха и оздоровления детей, установление порядка формирования и ведения реестров, проверки сведений организаций предлагается отнести к полномочиям местных властей.

"Для самих организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, и индивидуальных предпринимателей, которые будут заниматься обеспечением отдыха и оздоровления, прописаны новые обязательства по обеспечению оказания первичной медицинской помощи детям, которые находятся в организациях отдыха и оздоровления детей", - сказала журналистам первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Исключение организации из реестра, согласно тексту, повлечет для нее полный запрет на организацию отдыха детей.

Вторым законопроектом предлагается установить административную ответственность за организацию детского отдыха без внесения необходимых данных в региональный реестр. Штраф для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составит от 1 млн до 3 млн рублей.

В ходе обсуждения пакета законопроектов в зале возникла дискуссия в связи с тем, что законопроекты, подготовленные в рамках поручений президента, с задержкой были вынесены на заседание палаты. "Если мы так будем работать, у нас мало что сдвинется с места", - указал спикер Госдумы Вячеслав Володин, призвав профильные комитеты активнее использовать свои полномочия. Володин также сообщил, что во втором чтении законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке в осеннюю сессию.