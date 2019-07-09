Путин: для молодых ученых, претендующих на руководящие посты, нужен конкурс

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения для молодых исследователей конкурса, подобного "Лидеры России".

На встрече со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина к главе государства обратилась Инна Насчетникова - победитель Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" платформы "Россия - страна возможностей" по направлению "Металлургия" в 2018 году. Она считает, что управленцами в научной сфере не могут быть обычные менеджеры, поэтому можно было бы организовать конкурс, победители которого могли бы претендовать на руководящие посты в научных и образовательных учреждениях.

"Идея хорошая, надо только определиться не с самим порядком проведения, нужно определиться с результатами", - отреагировал Путин. Он заметил, что участники конкурса "Лидеры России", показавшие хорошие результаты, получают продвижение в карьере. "Здесь тоже нужно будет выстроить эту работу, но сама по себе идея, мне кажется, очень правильная, хорошее предложение, попробуем реализовать", - заверил президент.