Эксперты: включение храмов Пскова в список ЮНЕСКО сохранит исторический облик города

"Теперь мы можем обращаться в ЮНЕСКО по всем вопросам, которые нас могут беспокоить в отношении этих памятников. Такая возможность до этого теоретически была, но практически отсутствовала. Мы сможем консультироваться с международными экспертами по вопросам сохранения наших памятников. Это повышение ответственности и расширение возможностей, получение рекомендаций международного [сообщества]", - сказала ТАСС председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова.

7 июля в Баку на 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 10 древних церквей Пскова были включены в Список всемирного наследия организации. В связи с этим власти Псковской области рассчитывают, что произойдет увеличение числа иностранных туристов, посещающих регион.

ПСКОВ, 9 июля. /ТАСС/. Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 10 псковских храмов позволит не только обеспечить их дополнительную защиту, но и сохранит исторический облик города. Кроме того, специалисты Пскова будут получать консультации международных экспертов по сохранению этих памятников, отметили в беседе с корреспондентом ТАСС реставраторы, архитекторы и представители власти.

"У меня теплится надежда, чтобы включение в список ЮНЕСКО поспособствовало прекращению безумной застройки высотными зданиями, которые влезают в наши исторические панорамы, чтобы не разрушался облик исторического города. Ведь есть планы застройки высотными зданиями пространства вокруг горы Соколиха, они уже там строятся, влезают в историческую панораму, сейчас она испорчена", - пояснил собеседник агентства.

По мнению архитектора, кроме храмов, в список ЮНЕСКО необходимо включить также другие уникальные объекты. Среди них - Поганкины палаты XVII века, которые являются самой большой гражданской постройкой на территории древнего Пскова и признаны памятником истории и культуры федерального значения. Однако, отмечает эксперт, включить передать такие объекты под охрану ЮНЕСКО - "большая проблема", поскольку многие из них после реставрации утратили свою подлинность и оригинальность.

"Сохранность и подлинность этих сооружений часто бывает небольшая. Но это объективная причина - просто материал такой, известняковая плита, которая активно разрушается, поэтому многие сооружения во многом домыслены, то есть с "новоделом". Это, конечно, препятствует включению в список ЮНЕСКО, там обращают внимание именно на оригинальность и подлинность", - рассказал Шуляковский.

Дополнительные финансы и внимание общества

Сохранить оригинальность и подлинность псковских храмов некоторые эксперты рассчитывают за счет дополнительного финансирования, которое, возможно, удастся привлечь на объекты ЮНЕСКО. "[Благодаря] наличию храмов в списке ЮНЕСКО, может быть, получится получить какое-то финансирование, федеральное или всемирное. Ну и потом, список ЮНЕСКО - это престиж, он работает на город в целом и на сами памятники, на привлечение туристов", - сказал ТАСС Шуляковский.

По словам заместителя председателя областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Ирины Голубевой, из 10 церквей, вошедших в список ЮНЕСКО, наиболее значимыми являются Преображенский собор Мирожского монастыря, где лучше всего сохранились домонгольские фрески, а также собор Рождества Богородицы в Снетогорском монастыре. "Они обладают ансамблевыми качествами, поэтому имеют больший вес. [Можно выделить] также Ивановский собор, он уникальный, лежит в основе псковской школы, но отличается от всех других. Это самые древние объекты, они представляют наибольшую художественную ценность", - пояснила Голубева.

Реставрация по старинным технологиям

Для псковских храмов статус объектов всемирного наследия прежде всего означает, что их будут реставрировать только с применением аутентичных технологий и материалов. Как пояснила ТАСС кандидат исторических наук, заведующая отделом "Мирожский монастырь" Псковского музея-заповедника Таисия Круглова, сейчас в городе есть примеры, когда древние памятники перестраивают, в итоге они утрачивают свой первоначальный облик. "Органы охраны объектов культурного наследия стараются это отслеживать, но все равно они не могут до конца все это приостановить. А теперь для памятников, которые являются мировым наследием, эти требования будут жестче", - сказала Круглова.

По итогам рассмотрения на сессии Комитета в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены 10 церквей Псковской школы архитектуры: "Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря", "Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор", "Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы", "Церковь Михаила Архангела с колокольней", "Церковь Покрова от Пролома", "Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда", "Церковь Георгия со Взвоза", "Церковь Богоявления со звонницей", "Церковь Николы с Усохи" и "Церковь Василия на Горке".