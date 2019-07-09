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Одна из участниц встречи Путина со студентами УрФУ потеряла сознание

Президент надеется, что никакого серьезного вреда здоровья девушки нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Одна из студенток Уральского федерального университета (УрФУ) потеряла сознание на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава государства попросил оказать ей помощь и выразил надежду на то, что никакого серьезного вреда здоровья девушки нет.

Встреча главы государства проходила в формате вопросов и ответов. Когда беседа продолжалась уже около часа, одна из участниц почувствовала себя плохо и опустилась на пол. Путин прервал встречу и попросил оказать девушке помощь.

Сотрудники службы безопасности вынесли девушку из кабинета. За ними вышла вице-премьер Татьяна Голикова.

"Надеюсь, ничего серьезного", - сказал Путин и продолжил отвечать на вопросы студентов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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