В Ингушетии в Год памяти и славы проверят условия проживания ветеранов

МАГАС, 9 июля. /ТАСС/. Комплекс мероприятий проведут в Ингушетии в рамках объявленного президентом России Года памяти и славы. В частности, власти региона намерены проверить условия проживания ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в пресс-службе главы республики.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

"В объявленный президентом России Год памяти и славы в Ингушетии проведем комплекс мероприятий, посвященных сохранению исторической памяти и приуроченных к чествованию беспримерного подвига достойных сыновей и дочерей ингушского народа. Не откладывая на 2020 год, проведем работу по обследованию жилищно-бытовых условий и других потребностей проживающих в республике ветеранов и тружеников тыла - ни один из них не должен остаться без внимания властей и всего общества", - передает пресс-служба слова врио главы региона Махмуд-Али Калиматова.

Как сообщает пресс-служба, уже начата разработка и реализация отдельных тематических проектов. "Особое внимание уделим восстановлению и возведению в республике новых памятников погибшим на фронте, благоустройству города воинской славы Малгобека, городской парк культуры и отдыха имени Серго будет переименован в Парк Победы, где через новые объекты и современное переосмысление зон будет рассказано о том военном лихолетье", - цитирует также пресс-служба Калиматова.

Летом 1942 года, когда германские войска подошли к нефтяным районам Чечено-Ингушской АССР, подУказом президента Малгобеком более четырех месяцев длились ожесточенные бои. В ходе этой операции советские войска нанесли поражение противнику и сорвали план гитлеровского командования по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов, погибли 120 тысяч человек. 8 октября 2007 года Малгобеку было присвоено почетное звание Города воинской славы.