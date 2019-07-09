РПЦ выразила обеспокоенность насчет положения епархий Сербского патриархата в Черногории

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Священный Синод Русской православной церкви в ходе заседания во вторник выразил обеспокоенность в связи с ухудшением положения епархий Сербского патриархата на территории Черногории, говорится в соответствующем заявлении.

"В Черногории наметилась тревожная тенденция усиления давления властей на каноническое духовенство и верующих. Состоявшийся 9-18 мая 2019 года Архиерейский собор Сербской православной церкви констатировал, что в современной Черногории имеют место "попытки насильственного изъятия святынь в пользу канонически и реально не существующей "Черногорской православной церкви", а также звучат угрозы разрушения отдельных мест молитвенного поклонения". Президент Черногории Мило Джуканович на партийном митинге в Никшиче 8 июня 2019 года выразил намерение осуществить "восстановление Черногорской автокефальной церкви", - говорится в документе.

Синод РПЦ также выразил обеспокоенность относительно законопроекта о свободе религии и правовом положении религиозных организаций, который содержит "ряд дискриминационных мер, среди которых - изъятие в собственность государства части имущества Сербского патриархата, включая здания храмов и монастырей. Архиерейский Собор Сербской православной церкви характеризует законопроект как "антиевропейский и антицивилизационный", направленный на дискриминацию епархий Сербского патриархата на территории Черногории и представляющий собой "прямое вмешательство во внутренние дела Церкви", - подчеркивается в заявлении.

Члены синода Русской православной церкви призвали власти страны прекратить дискриминацию и разрушение единства Сербской православной церкви и выразили поддержку священнослужителям и прихожанам Сербского патриархата в Черногории.

Ситуация в Черногории

Кабмин Черногории пытается провести через парламент закон о свободе вероисповедания в Черногории, предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет о более чем 650 святынях, включая такие известные в православном мире монастыри как Острог. Президент Сербии Александар Вучич в связи с этим попросил правительство Черногории еще раз рассмотреть целесообразность такого закона, который "неминуемо ухудшит добрые отношения между Белградом и Подгорицей".

В ответ из Подгорицы прозвучал резкий комментарий, в котором Белграду напомнили о черногорской независимости и указали, что правительство Черногории самостоятельно формирует свою законодательную систему и никому не позволит влиять на этот процесс.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявлял, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. Архиерей Сербской церкви Амфилохий, комментируя высказывания Джукановича, в свою очередь отметил, что президент "сам пытается быть главой церкви", что "это первый раз в истории, когда атеист создает церковь".