Путину показали уникальные разработки Уральского федерального университета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) при поддержке бизнеса готов наладить промышленное получение уникального вещества скандия, обеспечив десятую часть его мирового производства. Об этом сообщили президенту РФ Владимиру Путину ректор УрФУ Виктор Кокшаров и председатель совета директоров ТМК, глава набсовета УрФУ Дмитрий Пумпянский.

Владимир Путин после посещения международной промышленной выставки ИННОПРОМ приехал на встречу со студентами УрФУ, перед которой ознакомился с уникальными разработками, созданными при поддержке университета или его учеными.

В частности, главе государства представили инновационный проект получения скандия, используемого в авиакосмической отрасли, ОПК, медицине. Как отметил Пумпянский, до начала реализации этого проекта весь необходимый России скандий приобретался за рубежом. "Есть возможность выйти на 10% мирового производства этого вещества", - подчеркнул он.

Кокшаров отметил, что университет готов выступить как подрядчик этого проекта и предоставить свою инженерную команду.

Глава государства одобрил проект, отметив важность использования этого вещества в отечественной промышленности.

Президенту также представили проект по разделению и утилизации жидких отходов. Он основан на применении фильтрации жидкостей на керамических мембранах и позволяет перерабатывать любую органику, в том числе отходы, вырабатывая при этом энергию.

Бионический протез и сверхгидрофобный гель

Кроме того, были продемонстрированы несколько проектов, которые при поддержке УрФУ реализуют малые научные предприятия, а также несколько разработок школьников, поддержанных университетом.

Например, молодой человек, посетивший образовательный центр "Сириус" в Сочи, представил президенту бионический протез голени с возможностью интуитивного управления: вошедшие в него датчики считывают напряжение с оставшихся после ампутации мышц. В УрФУ пообещали, что будут поддерживать внедрение этой разработки.

Еще один юный изобретатель продемонстрировал Путину уникальный сверхгидрофобный гель, способный придавать водоотталкивающие свойства самым разным материалам. Разработка вызвала интерес у предприятий металлургии, машиностроения, самолетостроения, строительной отрасли, медицины.

Автомобильная камера и виртуальный двойник

Президента заинтересовали некоторые разработки малых инновационных предприятий, работающих при УрФУ. Например, портативная автомобильная камера ночного видения, которая выводит проекцию изображения на лобовое стекло. Ее уже закупила Росгвардия, сообщил ректор.

Еще одна разработка малого инновационного бизнеса Урала - платформа "Цифровой двойник", позволяющая производить виртуальные испытания изделий без изготовления натурного образца. Заказчиками такого центра стали "КамАЗ", "Синара-Транспортные машины", "Уралмаш".

Качество нефтяных труб и получение растительных материалов

Не меньший интерес, по словам Пумпянского, в отечественной промышленности, в частности нефтегазовой, вызывает проект системы контроля качества нефтяных труб и муфт, разработанный в УрФУ и позволяющий производить такие работы дистанционно, без участия человека.

Ряд разработок, которые показали Путину, были связаны с пищевой промышленностью. В частности, президента заинтересовала технология получения растительных материалов - пробиотиков, фитоэстрогенов из пищевых продуктов или их отходов. Введение этих вытяжек в другие продукты позволит повышать их полезные свойства насыщать дополнительными элементами.

Глава государства высказал поддержку авторам этого проекта и сфотографировался с ними на память, а затем ознакомился с макетом инфраструктуры Екатеринбурга, которая готовится к Универсиаде 2023 года.

Как сообщил Путину губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ряд объектов, строящихся к Универсиаде, затем будут использованы для размещения НИИ вузов, поскольку будут иметь возможности для проведения научных изысканий.