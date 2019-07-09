Путин считает возможным подключить УрФУ к созданию российской базы производства бериллия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что Уральский федеральный университет вместе с предприятиями Ростеха мог бы заниматься созданием российской базы производства редких металлов, в частности бериллия. Такое мнение он высказал на встрече со студентами и аспирантами вуза.

"Можно ли сделать вас (университет), как говорят, "головняком" по этому направлению, я сейчас не знаю. Я не могу на это ответить, - сказал он, комментируя предложение одной из участниц встречи сделать университет головным предприятием по разработке находящегося в регионе месторождения берилия. - Все-таки какое-то из предприятий Ростеха должно быть". Однако он подчеркнул, что УрФУ может и должен участвовать в этой работе, поскольку обладает необходимыми компетенциями, а месторождение находится рядом. "Конечно, вы должны быть к этой работе напрямую подключены", - сказал он.

Глава государства отметил, что Китай является практически монополистом в производстве редкоземельных металлов, а потребность в них будет только расти. Поэтому, по его мнению, стоит задача развивать это направление внутри России. "Тем более, что у нас такие возможности есть", - заключил он.

Генеральный директор "Мариинского прииска" (единственное в России предприятие, занимающееся промышленной добычей изумрудов и бериллов, входит в Ростех) Евгений Василевский пояснил ТАСС, что предприятие, безусловно, готово плотно работать с УрФУ. "Более того, нам это необходимо. Программа получения стратегически важного металла для страны была разрушена несколько десятилетий назад. Ценных кадров в области получения бериллия сегодня уже почти не осталось. Нашему производству, а мы говорим о площадке, которая позволит обеспечить страну бериллием, нужны новые, активные, заинтересованные в развитии металлургии кадры. И УрФУ - это основная площадка на Урале, способная обеспечить нас профессионально подготовленными сотрудниками", - сказал он.

Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение - самое крупное месторождение изумрудов в Европе, одно из трех в мире и единственное в Российской Федерации. Главные полезные компоненты месторождения - изумруд и оксид бериллия. В настоящий момент на предприятии складировано 250 тыс. тонн бериллиесодержащей руды.

Бериллий - металл, который используется в оборонной промышленности, атомной энергетике и космической отрасли.