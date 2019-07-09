Международный экипаж вылетел из США в кругосветку на самолете с целью побить рекорд мира

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Международный экипаж вылетел во вторник из штата Флорида с целью установить новый мировой рекорд по скорости облета Земли на самолете с пересечением Северного и Южного полюсов. О взлете с территории Космического центра им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал информировали организаторы полета, который называется One More Orbit и приурочен к отмечаемому в конце июля 50-летию первой в истории высадки человека на Луне в рамках экспедиции Apollo 11.

"One More Orbit находится в воздухе! Первый отрезок - до Нур-Султана в Казахстане", - написали организаторы на своей странице в Twitter.

Согласно сайту One More Orbit, отрыв самолета от взлетно-посадочной полосы произошел в 09:32 по времени Восточного побережья США (16:32 мск). Ровно 50 лет назад минута в минуту с космодрома на мысе Канаверал отправилась экспедиция Apollo 11.

Международный экипаж

На борту реактивного самолета Gulfstream G650ER находятся бывший астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Терри Вертс и британский летчик Хэмиш Хардинг. Им предстоит пересечь Северный полюс и приземлиться на дозаправку в столице Казахстана Нур-Султане, где к экипажу присоединится российский летчик-космонавт Геннадий Падалка, с которым Вертс ранее работал в экспедиции на Международной космической станции (МКС). В состав экипажа также входят еще шесть человек из Великобритании, Германии, Дании, Польши, Украины и ЮАР.

Следующая остановка будет совершена на острове Маврикий в западной части Индийского океана, после чего предстоит длительный перелет через Южный полюс до города Пунта-Аренас в Чили. Из этой латиноамериканской страны экипаж рассчитывает вернуться во Флориду 11 июля. На каждую дозаправку отводится 45 минут, однако экипаж постарается сократить этот показатель до примерно 30 минут.

Геннадий Падалка родился в Краснодаре 21 июня 1961 года, является абсолютным рекордсменом по суммарной продолжительности работы на орбите - 878 суток 11 часов 29 минут 24 секунды. В пятый и последний раз он полетел в космос 27 марта 2015 года в качестве командира корабля "Союз ТМА-16М". Работал на МКС бортинженером 43-й экспедиции и командиром 44-й, совершил один выход в открытый космос с борта станции. Всего у него в активе 10 выходов общей продолжительностью 38 часов 39 минут.

Рекорд к 50-летию высадки на Луне

Предыдущий рекорд был установлен в 2008 году, когда пилоты холдинга TAG Group облетели Землю с пересечением обоих полюсов за 52 часа 32 минуты со средней скоростью 444 узла (около 882 км/ч). Участники One More Orbit ставят перед собой задачу за приблизительно 48 часов одолеть общую дистанцию 40,2 тыс. км со скоростью 838 км/ ч. Gulfstream G650ER оснащен двумя двигателями Rolls-Royce BR725 и рассчитан на полеты дальностью до 13,89 тыс. км на высоте 15,6 км.

После полета новый рекорд должен быть зафиксирован Международной авиационной федерацией. Вертс планирует вести трансляцию полета в прямом эфире и снять о нем документальный фильм.

20 июля 1969 года спускаемый модуль американского пилотируемого корабля Apollo 11 совершил первую в истории посадку на Луну. Командиром экспедиции был Нил Армстронг, двумя другими членами экипажа - Эдвин (Базз) Олдрин и Майкл Коллинз. Армстронг и Олдрин прилунились в спускаемом модуле Eagle, Коллинз тогда оставался на окололунной орбите на борту командного модуля Columbia.