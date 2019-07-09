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Путин призвал работать над правовой базой сбора частной информации о физлицах

Президент подчеркнул, что работа в цифровой сфере - это будущее человечества

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Необходимо уже сейчас работать над созданием нормативно-правовой базы для сбора частной информации о физических лицах в процессе цифровизации. Об сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами Уральского федерального университета.

"Нужно заранее, вот сейчас думать над созданием нормативно-правовой базы. Надо над этим работать", - сказал Путин, отвечая на вопрос участника встречи о необходимости создания такой базы для сбора данных от физических лиц в массив big data в процессе цифровизации.

"Работа в цифровой сфере - это будущее человечества. Но есть и проблема, которая заключается в защите интересов своих граждан, государства. Траектория движения физического лица - она должна так или иначе собираться в большие данные, но это не должно вредить конкретному человеку в его жизни", - подчеркнул президент. Вопрос защиты интересов человека, его частной жизни подлежит внимательному изучению, добавил он.

Путин напомнил, что чем больше частной информации о человеке или компании передается, тем больше появляется "точек уязвимости".

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