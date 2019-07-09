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В Японии умер основатель крупнейшего в стране промоушн-агентства Джонни Китагава

Детище Китагавы Janizu занималось продвижением таких бойз-бендов, как SMAP, Tokio и Arashi

ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. Основатель крупнейшего и самого известного в Японии промоушн-агентства Janizu Джонни Китагава ушел из жизни во вторник в токийской больнице в возрасте 87 лет. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что продюсер, формировавший японскую поп-культуру на протяжении более пятидесяти лет, умер в столичной больнице, куда он был госпитализирован 18 июня с сердечным приступом.

Китагава основал Janizu, которое специализировалось на создании и продвижении исключительно "мальчиковых" коллективов и певцов, в 1962 году. Самыми успешными и известными проектами агентства стали такие японские бойз-бенды, как SMAP, Tokio и Arashi.

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