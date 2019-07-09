Астраханский завод "Лотос" погасил долг по зарплате перед 158 работниками

АСТРАХАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе - судостроительный завод "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) выплатил 6,8 млн рублей долгов по зарплате своим сотрудникам. Об этом говорится в сообщении Роструда, опубликованном во вторник на официальном сайте ведомства.

"На судостроительном заводе "Лотос" была выявлена задолженность по заработной плате. Инспектор труда установил, что работодатель допустил образование долга по оплате труда за май-июнь. Сумма долга составила 6,8 млн рублей. В результате принятых мер выявленная задолженность погашена, права 158 работников восстановлены", - говорится в сообщении.

За нарушение трудового законодательства в отношении виновных лиц рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности.

Судозавод "Лотос" - одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов. Завод является якорным резидентом астраханской особой экономической зоны. Сейчас на верфи строятся, в том числе, морской круизный четырехпалубный лайнер и речные колесные теплоходы.